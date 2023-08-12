10 серпня у Києві на вулиці Ярославській, 13-Б, будівельна компанія зруйнувала столітню садибу, яка мала особливе значення як приклад житлової дерев'яної архітектури XIX століття в місті.

Мер Києва Віталій Кличко засудив цей крок забудовників на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що міська влада не надавала жодних дозволів або згоди на такі дії. Крім того, мер спланував ініціювати в Київраді розірвання договору оренди (укладеного у 2009 році) щодо об'єкта на вулиці Ярославській, 13-Б.

"По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста.

По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

По-третє: Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), - без висновків містобудівної ради. Зазначу цікавий момент, що Верховна рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України", - написав Кличко.

Також Віталій Кличко повідомив, що Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект №0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгівельні центри та багатоповерхівки.

Мер Києва уточнив, що законопроєкт №0895 стосується охорони культурної спадщини всієї країни.