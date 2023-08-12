Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії [ Редагувати ]
Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін відвідав Київ. Ця зустріч є ще однією плідною взаємодією з нашими партнерами з Великої Британії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За словами Залужного, під час зустрічі було преведено роботу на одному із пунктів управління та обговорено нагальні потреби українського війська.
Детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями, - сказав головнокомандувач.
Залужний також подякував партнерам за підтримку.
Продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги, - підкреслив він.
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