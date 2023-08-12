Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін відвідав Київ. Ця зустріч є ще однією плідною взаємодією з нашими партнерами з Великої Британії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами Залужного, під час зустрічі було преведено роботу на одному із пунктів управління та обговорено нагальні потреби українського війська.

Детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями, - сказав головнокомандувач.

Залужний також подякував партнерам за підтримку.