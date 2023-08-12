Організатори курсу та учасники впевнені: нині - під час повномасштабної війни з росією - базовими військовими навичками має володіти кожен.

У Києві завершився пілотний курс підготовки цивільного населення в межах програми "Національного спротиву". Жителі столиці протягом п'яти днів вивчали ази військової справи. І навіть складали підсумкові екзамени. На полігоні побував і мій колега Анатолій Журавльов. Далі - його матеріал.

Інструктори пояснюють курсантам, як діяти на передовій під час патрулювання в умовах міської забудови. Бойова група йде тихо. За сценарієм - ворог десь поруч.

Ігор Хорт, керівник об'єднаного центру професійної підготовки сил муніципальної безпеки:

Іде, по-перше, бойова злагодженість підрозділу, вони рухаються відповідно тактично. Відстань тактична, як вони повинні рухатися, контакт, сектора, за якими вони спостерігають. І там відповідно вони потрапляють в засідку.

Зав'язується умовний бій.

На цій локації курсанти опановують навички розвідки тактичної медицини. Поранених потрібно евакуювати з поля бою та надати першу допомогу.

А це вже інша локація. Курсанти долають умовну полосу з розтяжок та мін.

Іноді 10 метрів можна проходити до 6-7 годин. Ще й ви бачите, тут ще й вогневий контакт.

Усі присутні пройшли п'ятиденний навчальний курс - отримали базові військові знання й навички. А тут - на полігоні - вони складають підсумкові іспити.

Була змога у курсантів під час навчання попрацювати й зі зброєю.

Ігор Хорт, керівник об'єднаного центру професійної підготовки сил муніципальної безпеки:

Перше, що йде - це зборка-розборка автомата. А потім іде маніпуляція зі зброєю - стоячи, з коліна, лежачи. Ми не можемо їх допускати до вогневої підготовки на полігоні, але у них є інтерактивний мультимедійний тир.

Усі присутні - цивільні. Серед них - люди різного віку та різних професій. Є чоловіки й жінки. Олександра працює у театрі.

Олександра, учасниця навчального курсу "Національний спротив":

Було бажання взагалі спробувати себе, випробувати. І я знаю тепер, над чим працювати

Анастасія під час навчання стала командиром взводу.

Анастасія, учасниця навчального курсу "Національний спротив":

Найважчі були саме ось ці етапи, наближені до реальних умов. І мені було потрібно реально моніторити й керувати своїм взводом. І це велика кількість людей, іде обстріл, іде імітація вибухів. Ти маєш відслідковувати де хто, у тебе поставлена задача.

Організатори курсу кажуть: отримали тисячі заявок. Водночас ця програма розрахована й на підтримку ветеранів.

Михайло Щербина, заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації:

Більшість інструкторів, яких ви бачили - військові, які звільнилися з лав Збройних сил України через поранення, через вік. Ті, хто зараз може як раз передавати свій безцінний бойовий досвід. І з іншого боку - це можливість для працевлаштування наших ветеранів і така реабілітація для них.

Організатори курсу та учасники впевнені: нині - під час повномасштабної війни з росією - базовими військовими навичками має володіти кожен. Тим паче, що отримати їх можна безкоштовно.

Анастасія, учасниця навчального курсу "Національний спротив":