У Києві завершився пілотний курс підготовки до національного спротиву [ Редагувати ]
У Києві завершився пілотний курс підготовки цивільного населення в межах програми "Національного спротиву". Жителі столиці протягом п'яти днів вивчали ази військової справи. І навіть складали підсумкові екзамени. На полігоні побував і мій колега Анатолій Журавльов. Далі - його матеріал.
Інструктори пояснюють курсантам, як діяти на передовій під час патрулювання в умовах міської забудови. Бойова група йде тихо. За сценарієм - ворог десь поруч.
Ігор Хорт, керівник об'єднаного центру професійної підготовки сил муніципальної безпеки:
Іде, по-перше, бойова злагодженість підрозділу, вони рухаються відповідно тактично. Відстань тактична, як вони повинні рухатися, контакт, сектора, за якими вони спостерігають. І там відповідно вони потрапляють в засідку.
Зав'язується умовний бій.
На цій локації курсанти опановують навички розвідки тактичної медицини. Поранених потрібно евакуювати з поля бою та надати першу допомогу.
А це вже інша локація. Курсанти долають умовну полосу з розтяжок та мін.
Іноді 10 метрів можна проходити до 6-7 годин. Ще й ви бачите, тут ще й вогневий контакт.
Усі присутні пройшли п'ятиденний навчальний курс - отримали базові військові знання й навички. А тут - на полігоні - вони складають підсумкові іспити.
Була змога у курсантів під час навчання попрацювати й зі зброєю.
Ігор Хорт, керівник об'єднаного центру професійної підготовки сил муніципальної безпеки:
Перше, що йде - це зборка-розборка автомата. А потім іде маніпуляція зі зброєю - стоячи, з коліна, лежачи. Ми не можемо їх допускати до вогневої підготовки на полігоні, але у них є інтерактивний мультимедійний тир.
Усі присутні - цивільні. Серед них - люди різного віку та різних професій. Є чоловіки й жінки. Олександра працює у театрі.
Олександра, учасниця навчального курсу "Національний спротив":
Було бажання взагалі спробувати себе, випробувати. І я знаю тепер, над чим працювати
Анастасія під час навчання стала командиром взводу.
Анастасія, учасниця навчального курсу "Національний спротив":
Найважчі були саме ось ці етапи, наближені до реальних умов. І мені було потрібно реально моніторити й керувати своїм взводом. І це велика кількість людей, іде обстріл, іде імітація вибухів. Ти маєш відслідковувати де хто, у тебе поставлена задача.
Організатори курсу кажуть: отримали тисячі заявок. Водночас ця програма розрахована й на підтримку ветеранів.
Михайло Щербина, заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської військової адміністрації:
Більшість інструкторів, яких ви бачили - військові, які звільнилися з лав Збройних сил України через поранення, через вік. Ті, хто зараз може як раз передавати свій безцінний бойовий досвід. І з іншого боку - це можливість для працевлаштування наших ветеранів і така реабілітація для них.
Організатори курсу та учасники впевнені: нині - під час повномасштабної війни з росією - базовими військовими навичками має володіти кожен. Тим паче, що отримати їх можна безкоштовно.
Анастасія, учасниця навчального курсу "Національний спротив":
Якщо не дай боже повториться така ж ситуація з Київською областю, або просто ми будемо розуміти, що треба міняти людей на передовій, я буду знати, що я можу це зробити, що я впевнена в собі, що я можу захистити як мінімум своїх близьких. Я відчуваю, що підтримую тих, хто на передку, що я пам'ятаю про них.
по темі
Військова підготовка та вдосконалення навичок. Без цього навіть найдосвідченіший воїн із часом перестає бути професіоналом. Один із вишколів - бачили наші колеги з Військового телебачення.
Вже 20 тисяч українців отримали військову підготовку у Великій Британії. Програма тренувань "Інтерфлекс" почалася влітку минулого року, щоби допомогти новобранцям ЗСУ. Чого навчають наших хлопців та дівчат і на скільки успішна ця програма?
Українська армія продовжує утримувати ініціативу на фронті, але війна досягає критичної точки. Так оцінюють ситуацію західні аналітики. Який можливий розвиток подій на передовій та чому в ЗСУ дедалі менше часу?
Сьогодні Міжнародний День молоді. З цієї нагоди у Києві триває форум, де молоді військові, підприємці, волонтери та студенти шукають нові шляхи відновлення України.
Ведуть росіяни наступальні дії під Авдіївкою, Бахмутом, Мар'їнкою та Шахтарськом. Ольга Куріленко - зібрала останні новини зі східного фронту.