Сьогодні Міжнародний День молоді. З цієї нагоди у Києві триває форум, де молоді військові, підприємці, волонтери та студенти шукають нові шляхи відновлення України. Детальніше - у нашому сюжеті.

Молоді військові, ветерани, волонтери, підприємці та студенти. Загалом 300 учасників з усієї країни стали учасниками форуму, що пройшов у столичному "Мистецькому арсеналі".

Ілля, учасник форуму:

Події даного форуму є дуже важливі для молоді, вони надихають, вони об'єднують. Ми з колегами з інших областей обговорили проєкт, який ми хочемо реалізувати.

Олександр Санченко, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України:

Міжнародний день молоді, який Україна святкує зі всім світом, ми декомунізували цей день. Ми можемо його проводити, і проводити якісно, запросити майже 300 людей з усієї країни, різних сфер, і напрацьовувати пропозиції на майбутнє. Український молодіжний форум об'єднує 12 сфер.

Головне завдання форуму - з'ясувати та обговорити, чого прагне українська молодь і як влада може сприяти тому, щоби "цвіт нації" хотів відбудовувати рідну державу. А ще - як повернути тих, хто на час війни виїхав за кордон.

Денис Ганжа, член Ради з молодіжних питань при Президентові України:

Вони, в першу чергу, будуть повертатися не в Україну, а додому. А дім - це Маріуполь, це Харків. І нам треба думати, як повертати в тому числі цих людей, в яких немає нічого. Бо вони приїдуть, відсвяткують перемогу і далі що? Що ми їм дамо?

Серед гостей - політики, чиновники та представники молодіжних об'єднань. Усі погоджуються: влада має створити спеціальні центри, які б тісно співпрацювали з молодим поколінням.

Юлія Свириденко, міністерка економіки України:

Мені здається, що молодіжний компонент треба сприймати не лише як молодіжний центр. Молодіжний компонент має бути в кожному міністерстві. і тоді це має масштаб.

Молодим людям на форумі пропонують визначитися з майбутньою професією, показують, як розпочати процес відновлення України ще до перемоги. Проєкт Анастасії направлений на відбудову зруйнованих будівель.

Анастасія Кулеба, програмна координаторка національної програми з відновлення України:

Ця програма вже в цьому році відновлює в громадах 24 молодіжних центри, і вона залучає молодь з усієї країни. Тобто, в програмі не тільки відновлення об'єктів, фізичне відновлення, а ще й відновленні ментальне.

Організатори сподіваються: з кожним роком українська молодь ставатиме активнішою. Адже саме від тих, у кого все ще попереду, залежить майбутнє нашої країни.