У Києві пройшов форум "Відновлення в єдності" [ Редагувати ]
Сьогодні Міжнародний День молоді. З цієї нагоди у Києві триває форум, де молоді військові, підприємці, волонтери та студенти шукають нові шляхи відновлення України. Детальніше - у нашому сюжеті.
Молоді військові, ветерани, волонтери, підприємці та студенти. Загалом 300 учасників з усієї країни стали учасниками форуму, що пройшов у столичному "Мистецькому арсеналі".
Ілля, учасник форуму:
Події даного форуму є дуже важливі для молоді, вони надихають, вони об'єднують. Ми з колегами з інших областей обговорили проєкт, який ми хочемо реалізувати.
Олександр Санченко, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України:
Міжнародний день молоді, який Україна святкує зі всім світом, ми декомунізували цей день. Ми можемо його проводити, і проводити якісно, запросити майже 300 людей з усієї країни, різних сфер, і напрацьовувати пропозиції на майбутнє. Український молодіжний форум об'єднує 12 сфер.
Головне завдання форуму - з'ясувати та обговорити, чого прагне українська молодь і як влада може сприяти тому, щоби "цвіт нації" хотів відбудовувати рідну державу. А ще - як повернути тих, хто на час війни виїхав за кордон.
Денис Ганжа, член Ради з молодіжних питань при Президентові України:
Вони, в першу чергу, будуть повертатися не в Україну, а додому. А дім - це Маріуполь, це Харків. І нам треба думати, як повертати в тому числі цих людей, в яких немає нічого. Бо вони приїдуть, відсвяткують перемогу і далі що? Що ми їм дамо?
Серед гостей - політики, чиновники та представники молодіжних об'єднань. Усі погоджуються: влада має створити спеціальні центри, які б тісно співпрацювали з молодим поколінням.
Юлія Свириденко, міністерка економіки України:
Мені здається, що молодіжний компонент треба сприймати не лише як молодіжний центр. Молодіжний компонент має бути в кожному міністерстві. і тоді це має масштаб.
Молодим людям на форумі пропонують визначитися з майбутньою професією, показують, як розпочати процес відновлення України ще до перемоги. Проєкт Анастасії направлений на відбудову зруйнованих будівель.
Анастасія Кулеба, програмна координаторка національної програми з відновлення України:
Ця програма вже в цьому році відновлює в громадах 24 молодіжних центри, і вона залучає молодь з усієї країни. Тобто, в програмі не тільки відновлення об'єктів, фізичне відновлення, а ще й відновленні ментальне.
Організатори сподіваються: з кожним роком українська молодь ставатиме активнішою. Адже саме від тих, у кого все ще попереду, залежить майбутнє нашої країни.
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