Китай не перервав звʼязки з росією - CNN [ Редагувати ]
Китай не перериває зв'язки з росією, попри свою присутність під час переговорів щодо України в Джидді і наполягає на "неупередженості" Пекіна в конфлікті. Про це повідомляє CNN.
За інформацією видання, Пекін так і став згортати звʼязки з країною-агресоркою.
Її головний дипломат Ван І зателефонував своєму російському колезі сергію лаврову наступного дня після завершення переговорів у Джидді, знову заявивши про "неупередженість" Пекіна в конфлікті, - йдеться у повідомленні.
Європейські дипломати вважають, що головною метою появи представників КНР в Саудівській Аравії було "стримування" Європи від більш тісного союзу з американцями.
Основна мета Китаю - зберегти невизначеність в позиції Європи, щоб вони не зайшли так далеко, як хотілося б США. Підтримка економічних зв'язків з Китаєм ускладнює "яструбам" відтягування Європи від Китаю. Ми підозрюємо, що Джидда - це реакція на те, що росія зблизила Європу з США. Китай тому відчуває, що йому потрібно відновити взаємодію з Україною, - заявило виданню джерело у європейських військових колах.
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