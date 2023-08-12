Китай не перериває зв'язки з росією, попри свою присутність під час переговорів щодо України в Джидді і наполягає на "неупередженості" Пекіна в конфлікті. Про це повідомляє CNN.

За інформацією видання, Пекін так і став згортати звʼязки з країною-агресоркою.

Її головний дипломат Ван І зателефонував своєму російському колезі сергію лаврову наступного дня після завершення переговорів у Джидді, знову заявивши про "неупередженість" Пекіна в конфлікті, - йдеться у повідомленні.

Європейські дипломати вважають, що головною метою появи представників КНР в Саудівській Аравії було "стримування" Європи від більш тісного союзу з американцями.