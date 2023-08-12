Агентів, які працюють на росію в Німеччині викривають все частіше.

Шпигун по сусідству. У Німеччині закликають посилити боротьбу з нелегальною розвідувальною діяльністю і перевіряти усіх, хто має доступ до конфіденційної інформації, яка потенційно може зацікавити, наприклад, росію. Чому - розкаже Тетяна Логунова.

Шпигуни та подвійні агенти - більше не привиди Холодної війни, а реальна загроза для країни. Німецькі політики закликають уряд негайно посилити боротьбу зі шпіонажем. Передусім, зі сторони росії. Серед пропозицій - глибша співпраця й обмін даними з розвідками інших держав та ретельна додаткова перевірка співробітників усіх відомств, які мають доступ до конфіденційної інформації. І все - через черговий гучний шпигунський скандал. Цього тижня федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника одного із відомств Бундесверу. Його звинувачують у роботі на користь москви.

Деталі справи - наразі обговорюють усі німецькі ЗМІ. Затриманий німець працював у Федеральному управлінні Бундесверу з оснащення та інформаційних технологій. Це відомство займається забезпеченням армії зброєю та закупівлею оборонних технологій. У травні цього року заарештований із власної ініціативи вийшов на російських дипломатів в Берліні та Бонні з пропозицією про співпрацю. І навіть встиг передати росіянам конфіденційні документи. Їх зміст - не розголошується.

Арешт шпигуна прокоментували практично всі топові німецькі політики. Мовляв, спецслужби спрацювали добре. Але треба ще краще.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Ми швидкі та пильні. Ми повинні продовжувати послідовно зміцнювати персонал служби військової контррозвідки - особливо в галузі контррозвідки.У часи російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози й продовжувати розширювати нашу контррозвідку в тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами.

Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Війна росії проти України змінила безпекову ситуацію і в Німеччині. Загроза шпигунства, дезінформаційних кампаній і кібератак набула іншого виміру.

Затриманий шпигун наразі дає покази. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Агентів, які працюють на росію в Німеччині викривають все частіше. Так, наприклад, цієї зими прокуратура заарештувала співробітника федеральної розвідувальної служби Карстена Л. Чоловік працював на спецслужби, мав доступ до надсекретної інформації й передавав її росіянам. Шпигуну вже висунули звинувачення у державній зраді.