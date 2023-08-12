Українські Сили ППО збили 13 "Кинджалів" і понад 20 інших балістичних ракет - Ігнат [ Редагувати ]
Українська ППО збила загалом 13 аеробалістичних ракет "Кинджал", а також понад 20 "Іскандерів" та С-400. Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ "Українському Радіо".
Ігнат повідомиа, що росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 "Кинджал". Проте запас "Кинджалів" у ворога відносно невеликий.
Щодо вчорашньої (11 серпня) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є.
Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня - 6 ракет, 16 червня - теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 "Кинджалів" були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато, - сказав Ігнат.
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