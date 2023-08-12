8 годин у черзі. Стільки доводиться чекати українцям, аби потрапити до Європи через українсько-польські пункти пропуску на Львівщині. Кількість автобусів на перетин там зросла майже удвічі. Христина Гашенко - докладніше про ситуацію.

Черга легковиків та автобусна. Це "Краківець"- один із 6 українсько-польських пунктів пропуску на Львівщині. В очікуваннях потрапити до Європи зібралося 12 автобусів.

Цей - прямує із Чернівців. І вже простояв на кордоні понад вісім годин. Наталія із донькою повертаються до Польщі. У Європу жінка виїхала ще до великої війни.

Наталія, пасажирка автобуса:

Дуже довго, з 4 ранку. Не знаємо, в чому причина. І жара, і спека, і дуже довго, з дітьми це просто якось не реально.

Володимир Скробач, водій автобуса:

Зараз ми стоїмо від 4 ночі, яку години ми вже стоїмо в Україні, а ще польська сторона, нейтральна сторона. Ще мінімум 4 години.

Кількість охочих виїхати до Європи автобусами зросла вп'ятеро, кажуть водії. Найбільше українців збирається на кордоні саме у вихідні.

Іван Куприч, водій автобуса:

Останнім часом повні автобуси, додатково автобуси дають, бо не вміщаються люди, не знаю, з чим це зв'язано, але в обидві сторони повні автобуси, як з Польщі, так і в Польщу.

Відтак кількість автобусів на виїзд зросла майже у двічі. Пів сотні за добу лише на цьому КПП. Окрім рейсових маршрутів, стало більше і туристичних. Українки із дітьми зазвичай автобусами їдуть до європейських аеропортів. Як от, приміром, Ірина із племінницею спершу прямують до Польщі, а далі літаком у Єгипет.

Ірина, пасажирка автобуса:

Від 9 години ранку. Вже довго. Вже трохи задовго, оскільки стільки людей з дітьми, зо всім, то можна було б і швидше. І ще будемо довго стояти, бо десь 1 година на один автобус. Ми є шості, то ще шість годин.

Оксана, пасажирка автобуса:

Хотілося, щоб тут була якась електронна черга, щоб людям будо реально легше, бо з дітьми це склало. Бо дорослі сів та й сидить. А діти не розуміють цього. Вони нудяться, перегрівається на сонці.

Електронна черга для автобусів таки буде, але коли саме, прикордонники не можуть спрогнозувати.

Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець"

Ми попередньо готуємося до запровадження цього проєкту у вказаній категорії транспортних засобів, саме безпосередньо в пункті пропуску "Краківець". На мою думку, це збільшить комфортні умови для осіб, які в автобусах слідують, що зменшить їх час очікування безпосередньо в сервісних зонах пунктів пропуску.

Уже з середини вересня кількість автобусів до Європи суттєво зменшиться, прогнозують прикордонники. Натомість черги можуть зрости на в'їзд в Україну.