Туркменістан розширює гуманітарну допомогу: влада країни готує масштабний проєкт з реабілітації українських дітей на Каспії [ Редагувати ]
Партія гуманітарної допомоги з Туркменістану прибула до столичної лікарні "Охматдит". Взагалі Туркменістан дотримується нейтралітету щодо війни в Україні. Військову допомогу - не надає. Втім, гуманітарні грузи надсилає.
Лікарня "Охматдит". В її палатах лікують малюків з усієї України. Нині тут розбирають вантаж гуманітарної допомоги, що прибув із Туркменістану.
Родина Лідії у селі на Київщині торік пережила окупацію. А тому і дорослі й малі добре розуміють, що таке отримати найнеобхідніше у скрутний час.
Лідія, жителька села на Київщині:
Дуже приємно за такий подарунок. Підняв настрій, будемо користуватися.
Це вже не перший вантаж, який в "Охматдиті" отримують із Туркменістану.
Кристина Сагірова, вихователь відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій лікарні "Охматдит":
Вперше у квітні нам подзвонило посольство Туркменістану і сказало, що в них є допомога для "Охматдиту". Ы це була несподіванка, бо приїхало дуже багато: і спортивні костюми для мам, багато одягу для малечі, і всі були неймовірно вдячні.
Надія Вовк, представниця благодійного фонду:
Це були смаколики для дітей, печиво, бісквіти, цукерки. Десь близько 4 тонн. Був одяг дуже високої якості - джинсові костюми, спортивні костюми до 5 тонн. Також були лікарські засоби та медичні розхідники приблизно 3 тонни.
Дитячий одяг, медичні та гігієнічні засоби, продукти загалом від початку повномасштабної війни в Україні Туркменістан передав 38 тонн допомоги українським лікарням, інтернатам, реабілітаційним центрам, а також адміністраціям районів, що постраждали від війни.
Віктор Майко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туркменістані:
Туркменістан знайшов можливість надати в час, коли Україна переживає найскладніший період в історії, гуманітарну допомогу, ліки продукти, одяг. Зокрема, надходження критичного імпорту в Україну, такого як дизельне пальне, якого Україна потребувала найбільше, добрива для сільськогосподарського сектору. Ця адресна допомога, яка була надана фондом імені Гурбангули Бердимухамедова, Президента Туркменістану, і Голови Халк Маслахати є дуже хорошою ознакою, що саме на рівні керівництва прийняті такі важливі для України рішення.
Ще один проєкт, який у Туркменістані мають намір реалізувати найближчим часом, організація оздоровлення та відпочинку українських дітей на березі Каспійського моря.
Віктор Майко, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туркменістані:
Як було обіцяно керівництвом Туркменістану, найближчим часом буде наданий ще один транш гумдопомоги, і є великі сподівання, що перша група українських дітей зможуть пройти лікування та реабілітацію на Каспії, в туристичній зоні Аваза під наглядом і українських, і туркменських лікарів.
Туркменістан має намір запросити до себе якомога більше дітей, які будуть суміщати відпочинок із медичними процедурами та фізичними тренуваннями.
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