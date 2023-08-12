У прифронтовому Гуляйполі фіксують воєнні злочини росіян [ Редагувати ]
Відкрито кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. За цією сухою фразою, яку ми чуємо від поліцейських, стоїть чимала робота слідчих, які щоденно фіксують наслідки російських обстрілів. Як у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі збирають докази вини країни-агресорки та як живуть під щоденними обстрілами містяни - дивіться у наступному сюжеті.
Навіть у теплу сонячну погоду людей на вулицях Гуляйполя майже немає. Місцеві жителі здебільшого ховаються. Адже від початку великої війни місто живе під щоденними обстрілами.
Владислав Бодня, старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції ГУ НПУ в Запорізькій області:
Гатять з систем залпового вогню "Град", міномети, артобстріли, використовують майже все. Останнім часом прилітають керовані КАБи, керовані авіабомби.
Після кожного удару, завданого по місту, поліцейські фіксують наслідки обстрілів. Їхнє завдання - зібрати на місці усі докази воєнних злочинів, вчинених росіянами. Працюють уважно, але дуже швидко, поки знову не почався обстріл.
Наталія Подоляко, начальниця слідства відділення поліції №1 Пологівського райвідділу поліції:
Фотографуємо, фіксуємо протоколом огляду подій, ми описуємо та опитуємо, якщо є поруч проживаючі громадяни міста, внаслідок обстрілів чи внаслідок чого постраждав той чи той будинок.
За день слідчі об'їжджають по декілька адрес. Кажуть, тут майже кожен будинок - наочний доказ російської агресії. Під час її фіксації важлива кожна деталь.
Андрій Кулініч, заступник начальника слідчого управління ГУ НПУ в Запорізькій області:
Звертається увага на пошкодження будинку. Для того, щоб можна було надалі провести відповідну експертизу та безпосередньо необхідно знайти осколки від знаряддя, щоб можна було потім розуміти, який самий снаряд був в цьому місці.
Надалі усе це буде використано у міжнародних судах. Поліцейські кажуть, найважче у роботі - бачити загиблих внаслідок обстрілів людей. Про небезпеку та важливість евакуації правоохоронці постійно нагадують місцевим. Втім виїжджати погоджуються не всі.
Микола, житель Гуляйполя:
Людина привикає до всього. Найдорожче відправив - дітей, жінку.
А от пані Валентина навпаки виїхала до Польщі, але через п'ять місяців повернулася додому.
Валентина, жителька Гуляйполя:
Я хочу бути дома, я хочу жити у своєму будинку, спати у своєму ліжку. Я тут народилась, і я тут буду.
Нині жінка торгує продуктами. Її ятка ледь не єдине місце у Гуляйполі, де можна бодай щось купити. Магазини у місті розбиті, вже понад рік тут не має води, світла та газу. Втім люди вірять усі розтрощені будівлі вони обов'язково відбудують щойно настане перемога.
Валентина, жителька Гуляйполя:
Я вірю в те, що все воно наладиться, ми відбудуємось, і мої діти також повернуться сюди, бо вони також дзвонять кожен день і хочуть додому. Всі люди дзвонять і всі питають, коли ти скажеш їхати додому.
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