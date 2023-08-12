Єрмак провів розмову з радником Байдена та обговорив першочергові оборонні потреби [ Редагувати ]
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Під час розмови високопосадовці обговорили першочергові оборонні потреби.
Про це повідомили на сайті Офісу президента.
У рамках постійного діалогу з союзниками, Андрій Єрмак проінформував свого співрозмовника про поточну обстановку на фронті, зокрема на найнапруженіших напрямках. Обговорення також стосувалося першочергових потреб в обороні, які є актуальними для України.
Голова Офісу президента висловив подяку американській стороні за їх участь у нараді на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів, яка відбулася 5–6 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) та стосувалася реалізації Української формули миру.
Темою обговорення також було питання підготовки до вересневого саміту G19, який має відбутися в Індії.
Андрій Єрмак і Джейк Салліван також розглянули поточні зусилля з запровадження суворих санкцій проти російської федерації.
Керівник Офісу президента висловив подяку Сполученим Штатам, Президенту Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народові за їхню незаперечну допомогу та підтримку України у боротьбі за свободу, суверенітет та територіальну цілісність.
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