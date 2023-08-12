На Одещині складають регіональний реєстр різновидів борщу [ Редагувати ]
На Одещині почали складати регіональний реєстр різновидів борщу. Область - багатонаціональна, і кожен етнос вносить у рецепт цієї страви свої оригінальні нотки. Там кажуть: борщ - саме той маркер, який дозволяє різним етносам усвідомлювати себе єдиними в українському мультикультурному просторі. Наразі назбирали вже понад півсотні незвичних рецептів, деякі з них - оцінила і наша знімальна група.
Ой, підемо, жінко, підемо, підемо! Ой, підемо в поле та й буряки рвати! Ой, хоч піду, а рвати не буду, бо висока гречка, а я невеличка!
Пісня - піснею, але буряк сьогодні все ж таки збирають. Борщовий набір просто з грядки: картопля, морква, квасоля. Варитимуть незвичний - з баклажанами!
Тому що баклажан надає особливий смак борщу! Він стає дуже пахучий і смачний!
Це село Борщі на Одещині. Сама назва передбачає: на борщах тут знаються, страва культова і взагалі борщ - господар у хаті!
Світлана Грабован, жителька села Борщі:
В кожній родині варять борщ! У нас немає такого, щоб суп варився! Суп - це таке, легеньке: то з'їв і забув, що ти їв, то на вихідні! А борщику поїв з сальцем, з часничиною, з хлібчиком гарненько, і тоді можна працювати.
Рецепти передають із покоління в покоління, та ще й вигадують нові. Але основа - не змінюється століттями.
Ганна Біслічук, жителька села Борщі:
Овочі залишаються ті ж самі: це картопля, буряк, капуста. Тільки зараз буряк ми ставимо столовий, а раніше був - цукровий!
Господиня Наталія, тим часом чаклує над засмажкою - це основа її борщу. Баклажани обсмажують і додають ще один секретний інгредієнт - сливи.
Наталія Іванкова, жителька села Борщі:
Слива додає, якщо вона кисло-солодка, то буде з кислинкою. Хочете дуже пахучу або солодку сливу - додаєте, бо сливи завжди різних сортів бувають, і кожна господиня кладе їх по-своєму смаку. - А хто Вас так навчив? - Бабуся!
Борщ з баклажанами та сливами справді дуже ароматний та смачний, а ми вирушаємо далі, у село Коси. Тут борщ готують з рибою. Пані Таїсія розповідає: з давніх-давен таку страву подавали на піст. Рибу - в даному разі короп - обсмажують окремо.
Таїсія Соцька, жителька села Коси:
Перед подачею рибка готова вже, смажена кладеться у борщик, і от по порціях поділено. І кожному у мисочку порція рибки.
Такий борщ виходить дуже ситним та духмяним.
Таїсія Соцька, жителька села Коси:
Риба смажиться на борошні, вона має уже густоту, і у борщик, як засмажують, теж додають трошки борошна, щоб борщ був густіший. Ось і вся відмінність: він дуже густий і дуже наваристий.
Цей рецепт підказала сама природа, адже поруч великі ставки. Місцеві рибалки кажуть: для борщу згодиться будь-яка жирна риба: сазан, карась, плотва. І так готують в багатьох сусідніх громадах.
Олег Цуркан, житель села Коси:
Та у нас у кожному селі є став! В кожному! І сказати, що це тільки наше - це я б збрехав, звісно. Але давайте я краще скажу, що це тільки наше, що у нас найсмачніша юшка із риби і навіть з самої дрібної!
А ми вже у селі Глибочок. Тут господиня Лариса показує їхній рецепт борщу. Він готується з трьох видів м'яса, але головна особливість - білий кормовий заквашений буряк.
Лариса Пломодел, жителька села Глибочок:
Буряк вирощується спочатку, потім миється, натирається і заливається обов'язково криничною водою, і ще ложка меду додається. І стоїть він п'ять-сім днів, заквашується, і потім вариться борщик.
Аби зберегти регіональні особливості приготування борщу - в обласному центрі української культури почали складати реєстр рецептів.
Валентина Вітос, директорка Одеського обласного центру української культури:
Я знала, що кожна господиня варить свій борщ, але що їх стільки багато - я чесно не уявляла!
За кілька тижнів назбирали близько шістдесяти рецептів по всій Одещині. Різноманіття вражає. Болгарській борщ з квасом, гагаузький - на баранині, молдовський - з домашньою лапшою та любистком, а ще - з виноградним соком, м'ятою, медом, одеськими бичками, кількою, персиками, вишнею. В центрі культури кажуть: це саме той випадок, коли ми різні, але єдині.
Валентина Вітос, директорка Одеського обласного центру української культури:
Оскільки Одещина - це настільки багатонаціональний, мультикультурний регіон, то якраз борщ тут у нас є таким своєрідним маркером між своїми й чужими. Любиш борщ - значить українець! Не любиш - ми по-іншому будемо відноситись! Це я, звичайно, жартую. Він об'єднує роди, родини, сім'ї й людей між собою.
Та головне в українському борщі - він починається з грядки. В місцевій громаді кажуть: в умовах, коли частина родючого півдня країни окупована та замінована - готові надати й землі, і пільги для підприємств галузі.
Сергій Паламарчук, голова Куяльницької ОТГ:
Окрім борщу, у нас можна ще й переробляти ті овочі, з яких ми варимо борщ, ми можемо вирощувати їх в такій кількості, в якій могли б їх консервувати. І не тільки Куяльницьку громаду годувати таким борщем, а і всю Україну!
Тепер у планах одеського центру - віднайти фірмовий рецепт борщу у кожній громаді регіону. І така робота цілком відповідає зобов'язанням України. Нагадаю, рік тому культуру приготування українського борщу внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони.
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