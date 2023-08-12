Присвячена прикордонникам: "Укрпошта" ввела в обіг нову марку [ Редагувати ]
У суботу, 12 серпня, в Одесі ввели в обіг присвячену прикордонникам поштову марку Нескорений Південь. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
На ній зображено прикордонників, які боронять південний кордон України. Марки будуть у продажі разом з поштовим набором: конвертом та картками. Отримані з продажу кошти спрямують на потреби захисників України.
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