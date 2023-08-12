У суботу, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський подякував всім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням.

Реально працюють на землі. Розміновують поля, територію населених пунктів, лінії електропередачі, об’єкти інфраструктури…

За його словами, минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській, Донецькій областях. Дякую вам – кожному й кожній, хто очищує українську землю від слідів російського терору!

Особливо відзначу кількох фахівців. Антон Волос, сапер відділення піротехнічних робіт, Богдан Ольшевський, водій-механік-сапер. Обидва працюють в Аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС Луганської області. Дякую, хлопці! Сергій Сіроштан, начальник групи піротехнічних робіт, Головне управління ДСНС України в Херсонській області. Дякую, Сергію!

"Працівники поліції: підполковник Валентин Мельник, підполковник Ігор Підлісний, полковник Ярослав Костів. По черзі керували групами вибухотехнічної служби – 10-15 груп – у Харківській області. З вересня 22-го року і по цей час – на звільненій від окупанта території. Дуже ефективно. Дякую вам!", - додав він.