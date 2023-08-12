Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що протягом доби на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи українських воїнів виконали 1303 вогневих завдання. При цьому є відбиті території. Про це повідомляється у Telegram-каналі.

Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2).

Крім того, знищено сім одиниць військової техніки противника. Зокрема,