Ситуація за день на південному фронті: Тарнавський розповів деталі [ Редагувати ]
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що протягом доби на Таврійському напрямку артилерійські підрозділи українських воїнів виконали 1303 вогневих завдання. При цьому є відбиті території. Про це повідомляється у Telegram-каналі.
Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи (загиблі - 80, поранені - 160, полонені - 2).
Крім того, знищено сім одиниць військової техніки противника. Зокрема,
- один танк,
- два ББМ,
- дві артилерійські системи та міномети,
- одна одиниця автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки.
- Також було знищено три склади боєприпасів.
по темі
У суботу, 12 серпня, військові Збройних сил України нанесли удар по військовій базі російських окупантів у Херсонській області
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, російські загарбники не можуть досягти навіть тактичного успіху на Бахмутському напрямку
У період з 14 по 18 серпня Румунії відбудуться багатонаціональні навчання НАТО
У суботу, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський подякував всім нашим фахівцям, які займаються розмінуванням
У суботу, 12 серпня, на тимчасово окупованій частині Запоріжжя сталася ДТП
Вже 20 тисяч українців отримали військову підготовку у Великій Британії. Програма тренувань "Інтерфлекс" почалася влітку минулого року, щоби допомогти новобранцям ЗСУ. Чого навчають наших хлопців та дівчат і на скільки успішна ця програма?