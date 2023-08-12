ЗСУ ударили по російській базі в Херсонській області та показали відео [ Редагувати ]
У суботу, 12 серпня, військові Збройних сил України нанесли удар по військовій базі російських окупантів у Херсонській області.
Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, повідомляється у його Telegram-каналі.
За словами спікера оперативного командування "Південь", українські військові сьогодні завдали удару по військовій базі окупантів у Раденську Херсонської області.
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