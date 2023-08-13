"Окупанти ходять будинками і шукають дезертирів у Херсонській області" - Генштаб [ Редагувати ]
У тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області військові патрулі та комендатура російських окупаційних військ обходять будинки з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Повідомляється, що окупанти залишають місця несення служби та намагаються сховатися в покинутих будинках. Таким чином, останнім часом серед російських солдатів зростають панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.
Також наголошується, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців Росії, які перебувають у населеному пункті та в його околицях, суттєво збільшилася кількість не лише дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини.
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