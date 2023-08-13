ЗСУ підірвали два склади з боєприпасами рф в окупованих Олешках [ Редагувати ]
У ніч проти неділі, 13 серпня, українські військові у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області знищили два склади боєприпасів окупантів.
Про це повідомляється у Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
У тимчасово окупованих Олешках за півночі знищено 2 склади БК, також зафіксовано влучення зі скупчення окупантів.
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