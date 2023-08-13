Під Маріуполем між окупантами сталася перестрілка: є загиблі [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому населеному пункті Урзуф під Маріуполем сталася перестрілка між "кадирівцями" та представниками місцевої так званої комендатури. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.
Є загиблі серед окупантів і цивільного населення. Зазначається, що подія трапилася 11 серпня.
В тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулась перестрілка за участю "кадировців" та комендатури Урзуфа.
За інформацією мерії, внаслідок перестрілки загинули щонайменше чотири окупанти, також є загиблі й поранені серед цивільного населення.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що поранення отримали мінімум троє цивільних.
За однією з версій кадировець напився та розстріляв цивільних та військових росії. Знаємо мінімум за трьох цивільних, які отримали травми після перестрілки.
Станом на вечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на вʼїзд.
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