У тимчасово окупованому населеному пункті Урзуф під Маріуполем сталася перестрілка між "кадирівцями" та представниками місцевої так званої комендатури. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.

Є загиблі серед окупантів і цивільного населення. Зазначається, що подія трапилася 11 серпня.

В тимчасово окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулась перестрілка за участю "кадировців" та комендатури Урзуфа.

За інформацією мерії, внаслідок перестрілки загинули щонайменше чотири окупанти, також є загиблі й поранені серед цивільного населення.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що поранення отримали мінімум троє цивільних.

За однією з версій кадировець напився та розстріляв цивільних та військових росії. Знаємо мінімум за трьох цивільних, які отримали травми після перестрілки.

Станом на вечір 12 серпня з Урзуфа нікого не випускали. Також селище було закрито на вʼїзд.