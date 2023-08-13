Які щеплення необхідно робити під час вагітності [ Редагувати ]
У дорослому віці так само як і дітям, потрібно робити щеплення. Окрему увагу потрібно приділити щепленням під час вагітності. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.
Як відзначає МОЗ, вагітність також вимагає низку щеплень, які допомагають убезпечити не лише вагітну жінку, але й майбутню дитину.
Які щеплення треба робити безпосередньо під час вагітності?
- Кашлюк, дифтерія, правець
Щеплення оптимально робити на 16-32 тижні у сімейного лікаря.
- Щосезонне щеплення від грипу
Щеплення оптимально робити у вересні-жовтні, однак можливо й протягом усього сезону, в будь-який період вагітності, у сімейного лікаря чи в пункті щеплення в аптеці.
- Черговий бустер від COVID-19
Щеплення можна робити будь-коли, щойно від попереднього бустера минуло 4 місяці, у сімейного лікаря чи в пункті вакцинації.
- Щеплення від гепатиту В
Щеплення бажано робити до настання вагітності. Водночас його можна зробити будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купуючи вакцину власним коштом.
- Щеплення від пневмококів та менінгококів
Щеплення можна робити будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купуючи вакцину власним коштом.
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