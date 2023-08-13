росія, ймовірно, перестала фінансувати приватну військову компанію "Вагнер". Найманцям може платити влада білорусі. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Twitter.

Британська розвідка вважає, що ПВК "Вагнер" рухається до процесу скорочення та переформатування, щоб у першу чергу скоротити витрати на зарплату.



Зазначається, що після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" євгенія пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів.

Існує реальна можливість того, що кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найімовірнішим платником є білоруська влада.

При цьому у Міноборони Британії вважають, що значний за чисельністю військовий контингент спричинить до значного і потенційно небажаного виснаження скромного білоруського бюджету.