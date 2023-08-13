ЗСУ відпрацювали дронами-камікадзе по ворожих танках [ Редагувати ]
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав відео, як українські воїни відпрацювали дронами-камікадзе по російських танках. Про це він повідомив у своєму Telegram.
Як відзначає командувач Сухопутними військами, на відео можна побачити роботу групи "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.
Було знищено два танки Т-80, уражений Т-72 та Т-90. Ворог системно знищується.
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