Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав відео, як українські воїни відпрацювали дронами-камікадзе по російських танках. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Як відзначає командувач Сухопутними військами, на відео можна побачити роботу групи "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 3-ю ОШБр, 28 ОМБр та групою "сліпа лють" УДА.