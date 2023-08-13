Окупанти обстріляли Херсонську область: чоловік у реанімації [ Редагувати ]
У неділю зранку, 13 серпня, російська армія знову обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки важкі поранення отримав чоловік. Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Окупанти о 4:30 обстріляли село Велетенське Білозерської громади. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік. Зараз постраждалий перебуває у реанімації.
У нього діагностували опіки 70% тіла - обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні, лікарі борються за життя потерпілого.
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