Окупанти вдарили по Станіславу та Широкій Балці: п'ятеро загиблих [ Редагувати ]
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Внаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей - двоє чоловіків та жінка, а також дитина до 2-х років. Ще одна дитина - хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні.
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