Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Внаслідок цього загинули дві людини, також є поранений. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Внаслідок обстрілу Широкої Балки загинуло троє дорослих людей - двоє чоловіків та жінка, а також дитина до 2-х років. Ще одна дитина - хлопчик 12-ти років, був доставлений до лікарні.