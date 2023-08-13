Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг Роберта Хеленіуса з Фінляндії. Бій, що проходив у Лондоні, завершився нокаутом у сьомому раунді.

33-річний Джошуа раніше був чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO).

Перемога над Хеленіусом стала для нього 26-ю (23 нокаутом) при трьох поразках. Джошуа здобув перемогу у другому поєдинку після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика.

Суперником Джошуа мав стати британець Ділліан Уайт, але його допінг-проба дала позитивний результат. Фін погодився вийти на заміну.

У 39-річного Хеленіуса 32 перемоги (21 нокаутом) та п'ять поразок. Попередній поєдинок він провів 5 серпня, перемігши співвітчизника Міку Мієлонена технічним нокаутом у третьому раунді.

Раніше Хеленіус володів титулом чемпіона Європи (2010-2011, 2015), золотим поясом WBA. У 2022 році фін провів поєдинок проти колишнього чемпіона світу американця Деонтея Уайлдера за звання обов'язкового претендента на пояс Всесвітньої боксерської ради та програв нокаутом у першому раунді.