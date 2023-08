Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг Роберта Хеленіуса з Фінляндії. Бій, що проходив у Лондоні, завершився нокаутом у сьомому раунді.

33-річний Джошуа раніше був чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO).

Перемога над Хеленіусом стала для нього 26-ю (23 нокаутом) при трьох поразках. Джошуа здобув перемогу у другому поєдинку після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика.

A look at @AnthonyJoshua's right hand from ringside 👀 #JoshuaHelenius



🎥 @DAZNBoxing

pic.twitter.com/HE0u9iZuh7