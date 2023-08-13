Ентоні Джошуа нокаутував фінна Роберта Хеленіуса (відео) [ Редагувати ]
Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг Роберта Хеленіуса з Фінляндії. Бій, що проходив у Лондоні, завершився нокаутом у сьомому раунді.
33-річний Джошуа раніше був чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Міжнародної боксерської федерації (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO).
Перемога над Хеленіусом стала для нього 26-ю (23 нокаутом) при трьох поразках. Джошуа здобув перемогу у другому поєдинку після двох поразок поспіль від українця Олександра Усика.
A look at @AnthonyJoshua's right hand from ringside 👀 #JoshuaHelenius— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 12, 2023
🎥 @DAZNBoxing
pic.twitter.com/HE0u9iZuh7
Суперником Джошуа мав стати британець Ділліан Уайт, але його допінг-проба дала позитивний результат. Фін погодився вийти на заміну.
У 39-річного Хеленіуса 32 перемоги (21 нокаутом) та п'ять поразок. Попередній поєдинок він провів 5 серпня, перемігши співвітчизника Міку Мієлонена технічним нокаутом у третьому раунді.
The punch that ended the fight 👊💥 #JoshuaHelenius— ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 12, 2023
(via @DAZNBoxing)
pic.twitter.com/R7geHURns9
Раніше Хеленіус володів титулом чемпіона Європи (2010-2011, 2015), золотим поясом WBA. У 2022 році фін провів поєдинок проти колишнього чемпіона світу американця Деонтея Уайлдера за звання обов'язкового претендента на пояс Всесвітньої боксерської ради та програв нокаутом у першому раунді.
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