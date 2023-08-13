В Австрії мікроавтобус з українцями впав з мосту, четверо загиблих [ Редагувати ]
В Австрії з мосту впав мікроавтобус з польськими номерами, в якому їхала українська родина. Загинули четверо людей, зокрема двоє дітей. Про це пишуть місцеві видання, зокрема Der Standard.
Смертельна ДТП сталася близько 7 ранку в суботу, 13 серпня, в районі Містельбаха. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном.
Загалом у машині було четверо дорослих та троє неповнолітніх. Внаслідок інциденту загинуло четверо людей - двоє дорослих і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). За даними пожежної бригади, загиблі дорослі були бабусею і дідусем дітей.
Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув. У бусі їхала ще одна дитина - вона отримала легкі травми. Троє інших пасажирів отримали легші травми.
За даними місцевої поліції, транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України, які мають дозвіл на проживання у Польщі.
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