Існує реальна ймовірність того, що росія більше не фінансує діяльність ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному огляді розвідданих.

Після невдалого заколоту в червні 2023 року російська влада вдалася до дій проти деяких інших бізнес-інтересів власника ''Вагнера'' Євгена Пригожина. Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу.

Британці вважають, що ймовірним замовником послуг "Вагнер" стане Білорусь. При цьому утримання тисяч найманців може виявитися серйозним навантаженням на скромні ресурси Республіки.

Британська розвідка стверджує, що через скорочення фінансування ПВК змушена скорочувати штат і проводити реконфігурацію бізнес-процесів, щоб зменшити видатки.

Нагадаємо, ввечері 23 червня Євген Пригожин звинуватив міноборони рф в ударах по табору найманців ПВК Вагнера. Після цього він оголосив, що його бійці вирушають "розбиратися" зі "свавіллям" у росії. Наступного ранку вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону і вирушили до Москви. Пригожин вимагав видати найманцям міністра оборони сергія шойгу та начальника Генштабу валерія герасимова.

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу про військовий заколот. володимир путін назвав те, що відбувається, зрадою та зрадою.

Увечері 24 червня прес-служба олександра лукашенка заявила про його переговори з Пригожиним, під час яких керівник ЧВК погодився зупинити рух найманців на Москву.

Сам Пригожин повідомив, що найманці повертаються до польових таборів згідно з планом. Після цього у Кремлі заявили, що кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам він поїде до Білорусі. 31 липня стало відомо, що ПВК "Вагнер" призупинив вербування бійців.

Пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина отримала понад 858 млрд рублів ($10 млрд) у рамках укладених із державою контрактів. Ще 845 млрд рублів ($9,7 млрд) отримав холдинг Пригожина "Конкорд".