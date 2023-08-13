Шостий енергоблок Запорізької АЕС переведений в режим "гарячого зупину" [ Редагувати ]
Російські окупанти перевели енергоблок №6 Запорізької атомної електростанції у режим "гарячого зупину", реакторна установка енергоблоку №4 знаходиться у стані "холодного зупину". Про це повідомила окупаційна адміністрація АЕС.
Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов".
Реакторная установка блока № 4, как сообщалось ранее, находится в состоянии "холодный останов"
"Холодний зупин" - безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. "Гарячий зупин" - режим, за якого вода нагрівається від непрацюючого реактора.
Раніше український "Енергоатом" повідомляв, що Запорізька АЕС у ніч проти 10 серпня втратила живлення з основної високовольтної лінії електропередачі 750 кВ і була переведена на резервну лінію 330 кВ. "Росенергоатом" підтвердив цю інформацію.
ЗАЕС на початку липня, через чотири місяці, була знову підключена до однієї із шести запасних ліній електропередачі 330 кВ. Планувалося її використання як запасної.
Наприкінці липня МАГАТЕ повідомило, що ЗАЕС завершила планове переведення енергоблоку №5 на "холодний зупин", а енергоблоку №4 - на "гарячий". Пізніше четвертий енергоблок було переведено у режим холодного зупину.
З 4 березня 2022 року Запорізька АЕС станція перебуває під контролем російських загарбників. Російські війська періодично обстрілюють станцію. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС. У травні окупанти зупинили всі блоки.
Експерти МАГАТЕ присутні на ЗАЕС з 1 вересня 2022 року після першого візиту гендиректора агентства Рафаеля Гроссі на станцію. На ЗАЕС окупанти зупинили всі блоки.
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