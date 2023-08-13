Міністерство оборони рф повідомило, що військовослужбовці на патрульному кораблі Чорноморського флоту "Василий Быков" відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити в Чорному морі суховантажне судно "Сукра Окан".

Напад на судно стався 13 серпня близько 6:40 ранку у південно-західній частині Чорного моря. Патрульний корабель виявив суховантажне судно, яке йшло під прапором Палау до українського порту Ізмаїл і "не відреагувало на вимогу зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів".

Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.



В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих.

У ході радіопереговорів іноземне судно зупинило хід, після чого російські військові висадилися на нього та провели огляд. Потім судно продовжило рух у порт Ізмаїл.

Російський режим у липні вийшов з зернової угоди та почав обстрілювати південні регіони України, знищуючи портову інфраструктуру.

19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.