У Міністерстві освіти України відреагували на повідомлення у ЗМІ про спроби змусити освітян повернути бюджетні кошти, виплачені ним навесні 2022 року у рамках програми "єПідтримка".

Відомство підтвердило, що наполягає на поверненні коштів, оскільки серед умов надання виплати було те, що вона не надається працівниками бюджетних установ.

Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу і продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Попри це деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму «єПідтримка».

Наразі урядом ініційовано "повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ". На 29 червня кошти не повернули 3 247 працівників сфери науки та освіти.

Міносвіти та Мінекономіки України погрожують судом вчителям та вченим за неповернення 6500 грн грошової допомоги. Про це йдеться у листі МОН, копію якого опублікували "Українські новини".