Американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні - посол України в США [ Редагувати ]
У Києві далеко не всі впевнені у тому, що допомога від США завжди буде гарантованою та надійною, через те, що деякі особи в Сполучених Штатах вже виявили певний рівень скептицизму. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише Huffington Post.
За словами Маркарової, забезпечення підтримки від союзників є постійним завданням, але наразі американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні ще більш насторожено, ніж будь-коли.
Ми підтримуємо прозорість та підзвітність. Які б додаткові заходи не вигадали ваші люди, ми відкриті та готові, - заявила посол.
Також Маркарова зазначила, що Україна відкрита для більш ретельного вивчення допомоги.
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