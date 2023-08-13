Україна успішно відвоювала "важливе село на Донеччині", внаслідок чого російські війська були змушені здійснити відступ із своїх позицій на східній ділянці фронту. Про це пише The Independent.

Після декількох днів відбиття в рамках контрнаступу, російські окупанти відступили зі своїх позицій у стратегічно важливому південно-східному селищі Урожайне.

За інформацією видання, можливо, що українські військові користувалися "розумними" бомбами від США, які були доставлені в березні. Однак, наразі не існує офіційного підтвердження цього факту.

Нагадаємо, існує реальна ймовірність того, що росія більше не фінансує діяльність ПВК "Вагнер".

Британська розвідка стверджує, що через скорочення фінансування ПВК змушена скорочувати штат і проводити реконфігурацію бізнес-процесів, щоб зменшити видатки.