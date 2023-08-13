15 річниця вторгнення рф в Грузію: що змінилось за ці роки

Парадоксально, але нинішня грузинська влада ніби забула про цю трагічну сторінку у своїй історії й знову заграє з кремлем. Що змінилося за ці 15 років і чи справді у країни така коротка пам'ять?