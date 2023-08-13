Партизани підпалили російську базу у Маріуполі [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Маріуполі партизани знищили військову базу росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Згідно з його повідомленням, в неділю, 13 серпня, партизани здійснили підпал російської бази.
Пізніше він зазначив, що російські військові вже намагаються загасити пожежу і що на місці події є поранені особи.
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