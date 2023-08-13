В одному з садових товариств поблизу села Руська Лозова в Харківському районі чоловік підірвався на вибухівці. Про це повідомили у Харківській ОВА.

Нещасний випадок стався 13 серпня, коли 73-річний чоловік потрапив на міну типу "пелюстка". Чоловіка госпіталізовано, оскільки внаслідок вибуху він отримав тяжкі травми лівої ступні.

Також ОВА повідомляє про обстріл Куп'янського району окупантами приблизно о 13 годині, що призвело до поранення 51-річного чоловіка. Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані.