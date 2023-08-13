14 серпня в Херсонській області оголошено Днем жалоби на знак пам'яті про мирних мешканців регіону, що стали жертвами російських снарядів 13 серпня. В результаті атак військ рф на кілька населених пунктів області зафіксовано сім загиблих і дев'ять поранених осіб.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.

Маленька Софійка, яка стала наймолодшою жертвою російської агресії, народилася лише 23 дні тому. Ворожі обстріли також призвели до смерті її 12-річного братика та батьків.

Завтра на Херсонщині - День жалоби за вбитими росією… Станом на зараз семеро загиблих, девʼятеро людей - поранені, - написав Прокудін.

13 серпня вороги нанесли удари по таким населеним пунктам як Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани та Широка Балка. Найстаршій жертві окупантів було 67 років, а найменша не прожила навіть місяця.