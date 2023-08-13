рф забрала життя цілої сімʼї: в Херсонській області оголосили жалобу [ Редагувати ]
14 серпня в Херсонській області оголошено Днем жалоби на знак пам'яті про мирних мешканців регіону, що стали жертвами російських снарядів 13 серпня. В результаті атак військ рф на кілька населених пунктів області зафіксовано сім загиблих і дев'ять поранених осіб.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Прокудін.
Маленька Софійка, яка стала наймолодшою жертвою російської агресії, народилася лише 23 дні тому. Ворожі обстріли також призвели до смерті її 12-річного братика та батьків.
Завтра на Херсонщині - День жалоби за вбитими росією… Станом на зараз семеро загиблих, девʼятеро людей - поранені, - написав Прокудін.
13 серпня вороги нанесли удари по таким населеним пунктам як Херсон, Велетенське, Золота Балка, Станіслав, Комишани та Широка Балка. Найстаршій жертві окупантів було 67 років, а найменша не прожила навіть місяця.
Софійці було лише 23 дні від народження, її братику Артему – 12 років. Сьогодні їх разом з татом та мамою вбила Росія. Також у Широкій Балці терористи обірвали життя 67-річного місцевого жителя. У Станіславі через ворожий удар загинув пастор християнської церкви Тачишвілі Микола Миколайович та його односелець. Віряни згадують про нього, як добру та світлу людину. Мої щирі співчуття рідним, вічна памʼять невинно вбитим! - зазначив Прокудін.
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