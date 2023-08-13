Загальна кількість маріупольців, які загинули внаслідок російської агресії, може сягати 100 тисяч. Про це повідомив депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін в інтервʼю "24 каналу".

Для того, щоб зрозуміти, що сталося в Маріуполі, варто згадати російські теракти в Умані або Дніпрі, в яких загинуло 23 та 46 мешканців відповідно. Таких будинків, у які влучили російські снаряди та ракети, в Маріуполі понад тисячу. Але важливо, що на той час в місті не було жодної можливості врятувати людей, що перебували під завалами, - заявив він.

Тому, за його словами, окупанти намагаються приховати сліди цих злочинів, вивозячи разом з руїнами зруйнованих будівель тіла загиблих осіб.

У минулому році мер Маріуполя оцінював кількість загиблих на рівні 22 тисячі осіб. Однак, точного числа жертв від дій російських окупантів у місті не може встановити ніхто.