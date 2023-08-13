Біля ядерного полігону у КНДР сталися два землетруси [ Редагувати ]
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У неділю, 13 серпня, поблизу ядерного полігону Північної Кореї сталися два невеликі природні землетруси, що стали останніми в серії землетрусів, які сталися в цьому регіоні за останні місяці.
Про це повідомляє Yonhap.
За даними Корейського метеорологічного управління, перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно за 40 км на північний північний захід від Кільчжу, провінція Північна Хамген, а другий - магнітудою 2,3 стався за 42 км на північний північний захід від Кільчжу.
Епіцентр першого землетрусу знаходився на широті 41,3 градуса північної широти і довготі 129,19 градуса східної довготи на глибині 15 км, епіцентр другого землетрусу - на широті 41,31 градуса північної широти і довготі 129,16 градуса східної довготи на глибині 5 км.
У Кільджу розташований ядерний полігон Пунг'є-рі, на якому Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.
Тільки у 2022 році в цьому районі сталося вісім природних землетрусів.
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