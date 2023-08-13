Розпочинається Успенський піст: що не можна їсти [ Редагувати ]
З Медового Спасу, 14 серпня, починається Успенський піст перед Успінням Пресвятої Богородиці. У цей період православні християни їдять їжу лише рослинного походження.
Піст триває два тижні та закінчується 28 серпня - на Успіння Пресвятої Богородиці, коли померла Божа Матір. За переказами, за три дні до смерті вона пила лише воду.
У цей період також святкують Преображення Господнє та Яблучний Спас, які припадають на 19 серпня.
Поки триває піст, не можна вживати тваринну їжу, тому м'ясо, м'ясні вироби, рибу, морепродукти, яйця та молочні продукти повністю заборонені. Водночас на Преображення Господнє можна їсти рибу. Людям, які мають певні захворювання, можна піст послабити.
Календар Успенський посту
- Понеділок - сухоїдіння, тобто рослинна їжа без термообробки.
- Вівторок - гаряча їжа, але без олії.
- Середа - сухоїдіння.
- Четвер - гаряча їжа, але без олії.
- П'ятниця - сухоїдіння.
- Субота - гаряча їжа + олія, небагато вина.
- Неділя - гаряча їжа + олія, небагато вина.
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