Окупанти знову атакували Херсонську область: подробиці та фото [ Редагувати ]
російські військові обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті ворожої атаки двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).
У Білозерці Херсонської області через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків.
Крім того, за даними ОВА, поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.
На Одрадокамʼянку росіяни скинули три керовані авіабомби. Руйнувань зазнали кілька осель, потерпіли серед цивільних немає.
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