Вчинок дружини Пєскова викликав бурхливу реакцію у росіян [ Редагувати ]
Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка висловилася на підтримку Олени Ісінбаєвої, спровокувавши хвилю критики на свою адресу. Уславлена легкоатлетка поїхала жити на Тенеріфе, а в одному з інтерв'ю заявила, що її звання майора "чисто номінальне".
"Реакція з приводу Ісінбаєвої, чесно кажучи, не піддається розумінню. Давайте не забувати, що на честь цієї великої спортсменки багато разів грав російський гімн на великих міжнародних змаганнях і всі слухали його, стоячи з гордістю, і завжди захоплювалися нею! А щодо емоційних зойків – це доля тих людей, які нічого не розуміють у спорті вищих досягнень!", – сказала дружина Пєскова.
Шанувальники спорту з рф не оцінили такого, заваливши колишню фігуристку критичними коментарями
"Пєсков цілується з Пугачовою. Навка виправдовує Ісінбаєву. Не сімейка, а ганьба", "Один цілує ручки Пугачової, друга захищає недомайора... Одного поля ягоди... і таких ягідників ого скільки ще...", - пишуть користувачі.
по темі
Колишній чемпіон світу у важкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг Роберта Хеленіуса з Фінляндії. Бій, що проходив у Лондоні, завершився нокаутом у сьомому раунді
Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла свій перший тенісний турнір за чотири роки
Міжнародна федерація фехтування досі не скасувала дискваліфікацію української шаблістки Ольги Харлан, яка на чемпіонаті світу в Мілані відмовилась потиснути руку переможеній росіянці. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт
Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася в фінал турніру WTA 125 у Польщі. У двох сетах вона обіграла представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (193-ю ракетку світу) - 7:6 (2), 6:3
У четвер, 10-го серпня, київське "Динамо" розпочало свої виступи на міжнародній арені у сезоні 2023/2024. Наша команда провела перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА проти грецького "Аріса" із Салоніків