Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка висловилася на підтримку Олени Ісінбаєвої, спровокувавши хвилю критики на свою адресу. Уславлена легкоатлетка поїхала жити на Тенеріфе, а в одному з інтерв'ю заявила, що її звання майора "чисто номінальне".

"Реакція з приводу Ісінбаєвої, чесно кажучи, не піддається розумінню. Давайте не забувати, що на честь цієї великої спортсменки багато разів грав російський гімн на великих міжнародних змаганнях і всі слухали його, стоячи з гордістю, і завжди захоплювалися нею! А щодо емоційних зойків – це доля тих людей, які нічого не розуміють у спорті вищих досягнень!", – сказала дружина Пєскова.

Шанувальники спорту з рф не оцінили такого, заваливши колишню фігуристку критичними коментарями

"Пєсков цілується з Пугачовою. Навка виправдовує Ісінбаєву. Не сімейка, а ганьба", "Один цілує ручки Пугачової, друга захищає недомайора... Одного поля ягоди... і таких ягідників ого скільки ще...", - пишуть користувачі.