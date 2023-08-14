Погода в Україні: що обіцяють синоптики 14 серпня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 14 серпня, буде спекотною. При цьому у всіх регіонах буде сухо та майже безвітряно.
За прогнозами синоптиків, сьогодні по Україні невелика хмарність. В усіх областях буде сухо, дощів не прогнозується.
Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +27 +32 градуси. Вночі температура повітря опуститься до +13 +18 градусів, а на півдні буде до +21.
У столиці сьогодні невелика хмарність, але опадів не прогнозується. Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде у районі +30, а вночі очікується +14 +16 градусів.
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