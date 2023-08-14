Нічні удари по Одесі: всі ворожі дрони та ракети були збиті [ Редагувати ]
Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі російські ракети та дрони-камікадзе, які окупанти запускали для ударів по Одесі та області вночі 14 серпня. Атака відбувалась у три хвилі.
Про це повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Зазначається, що для цієї повітряної атаки по Одесі війська РФ застосовували 15 ударних БПЛА та 8 ракет типу "Калібр". Усі вони були збиті.
"Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті", - розповів він.
При цьому уламки знищеної мети пошкодили гуртожиток у центрі Одеси, а також супермаркет. Крім того, на 2 об'єктах сталася пожежа.
"Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією", - повідомив Братчук.
Постраждали, за попередньою інформацією, троє людей - це співробітники супермаркету. Їм надається медична допомога.
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