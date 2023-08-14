Запускали "Калібри" з Ялти: у Повітряних силах розповіли про російські удари по Одесі [ Редагувати ]
Російські війська вночі 14 серпня завдали ракетно-дронових ударів по Одесі. Для цього загарбники застосовували Калібри з акваторії Чорного моря, здійснюючи атаки з фрегата в районі окупованої Ялти. А "Шахеди" ворог запускав з території Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Про це повідомляє в Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" - з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти)", - розповіли військові.
Під час нічної повітряної атаки загарбники застосували 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 8 крилатих ракет "Калібр". Усі вони були збитізахисниками нашого неба.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.", - йдеться у повідомленні.
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