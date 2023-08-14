Бійці Сил оборони України мають певний успіх в Урожайному на південному напрямку.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у Military Media Center.

Наші захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - сказала заступниця міністра.

Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.