Українські військові мають успіх в Урожайному Донецької області - Маляр [ Редагувати ]
Бійці Сил оборони України мають певний успіх в Урожайному на південному напрямку.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у Military Media Center.
Наші захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - сказала заступниця міністра.
Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.
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