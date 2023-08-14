Франція підготувала 6 тисяч українських військових - голова Міноборони [ Редагувати ]
У Франції станом на серпень уже пройшли підготовку шість тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ в цій країні в 2023 році.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Var Matin.
За словами французького міністра, Париж справляється із цим планом.
Чиновник зазначив, що до кінця поточного року у Франції завершать підготовку ще більше українських солдатів, і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.
"У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання 6 000 українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею", - заявив Лекорню.
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