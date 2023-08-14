В окупованому Донецьку пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Зранку 14 серпня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
В мережі повідомляють про приліт по загарбниках у районі заводу "Топаз". З місця видніється клуб диму.
Офіційної інформації щодо причин вибухів наразі немає.
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