Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони розповсюджували пропаганду у Кракові та Варшаві.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський у Twitter.

"ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві", написав він.

За його словами, їм висунуто звинувачення шпигунстві, і їх було заарештовано.