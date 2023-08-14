У Польщі затримали двох шпигунів групи "Вагнера" [ Редагувати ]
Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони розповсюджували пропаганду у Кракові та Варшаві.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський у Twitter.
"ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві", написав він.
За його словами, їм висунуто звинувачення шпигунстві, і їх було заарештовано.
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