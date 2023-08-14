Унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї вже відомо про 93 загиблих людей, що робить цю пожежу найбільшою за кількістю жертв у США за понад століття. Цифра ще не остаточна і, можливо, зросте.

Загальна кількість загиблих, імовірно, зросте, коли собаки рятувальних служб закінчать перебирати руїни Лахайни — найбільшого міста на західному боці острова, яке було одним з улюблених місць для туристів. Поки що собаки обшукали лише 3% території.

Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, хоча точна кількість невідома.

Це природне лихо стало найбільшою за кількістю жертв лісовою пожежею з 1918 року, коли пожежі в Міннесоті та Вісконсині забрали 453 життя.

Місцева влада оцінює вартість відновлення Лахайни в 5,5 млрд доларів. У місті пошкоджено або зруйновано понад 2200 будівель, більш ніж 850 гектарів землі спалено. Швидка пожежа практично знищила історичне курортне місто.

Чиновники почали перевірку систем оповіщення про надзвичайні ситуації штату після того, як деякі жителі засумнівалися, чи влада зробила достатньо, щоб попередити їх про пожежу. Сирени, розміщені навколо острова, не звучали. Посадовці пояснили це «жахливим збігом факторів», включно зі збоями в мережі зв’язку та сильними поривами вітру, що унеможливило координацію зі службою, яка видає попередження та накази про евакуацію.

Пожежа на Мауї почалася 8 серпня. Вогонь захопив острів зненацька й за ніч спалив суху рослинність, залишивши після себе згорілі автомобілі на колись жвавих вулицях і купи уламків на місцях, де стояли історичні будівлі. Полум’я змусило деяких людей рятуватися від вогню прямо в океані.