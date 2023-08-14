Президент путін може відвідати Туреччину найближчими днями - ЗМІ [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін може здійснити візит до Туреччини вже найближчими днями.
Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.
Зазначимо, що це може бути першим візитом путіна до країни-члена НАТО з початку повномасштабної війни проти України.
Медіа повідомляє, що Анкара активізувала дипломатичну роботу щодо відновлення роботи "зернової ініціативи" перед візитом путіна до Туреччини.
Так, Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами в координації з Міністерством закордонних справ, Міноборони та Міністерством торгівлі.
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