Російський диктатор володимир путін може здійснити візит до Туреччини вже найближчими днями.

Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

Зазначимо, що це може бути першим візитом путіна до країни-члена НАТО з початку повномасштабної війни проти України.

Медіа повідомляє, що Анкара активізувала дипломатичну роботу щодо відновлення роботи "зернової ініціативи" перед візитом путіна до Туреччини.

Так, Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами в координації з Міністерством закордонних справ, Міноборони та Міністерством торгівлі.