День Незалежності: Ігнат розповів, чи готуватись українцям до масових обстрілів [ Редагувати ]
Російські окупанти можуть вдатися до обстрілів України на День Незалежності, як і в будь-який інший день. При цьому наші військові продовжуватимуть контролювати обстановку.
Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ігнату поставили питання, чи є у Повітряних сил якісь припущення про те, що росіяни можуть готувати обстріли на День Незалежності 24 серпня.
При цьому речник зазначив, що у цьому плані навряд чи потрібно ділитись припущеннями.
Так, за його словами, наразі в небі знаходиться 30 російських повітряних цілей. Йдеться про безпілотники, літаки-розвідники та винищувачі. З огляду на це, від окупантів можна чекати чого завгодно і коли завгодно.
Він підкреслив, що будь-які засоби повітряного нападу - це питання швидке. Ухвалили рішення - привели у бойову готовність - запустили.
"Зрозуміло, що ми будемо у ці дні більш посилено, більш виважено та більш впевнено контролювати обстановку, як це робимо і завжди. Тут в нас кожний день - це тривога й увага. Тому потрібно про це пам'ятати", - додав Ігнат.
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